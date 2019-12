Voltar a estudar e entrar em Hollywood: os planos de Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:22 Facebook

No Dubai a concorrer pelo prémio de melhor jogador nos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo revelou algumas das ideias que tem após terminar a carreira nas quatro linhas.

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo ainda se destaca nos relvados - agora ao serviço da Juventus - mas já começa a pensar na vida depois de pendurar as chuteiras. Participar num filme e voltar a estudar estás nos planos do capitão da seleção nacional.

"Tenho de me preparar para a vida após o futebol. Talvez entre num filme de Hollywood... Uma coisa que me fascina é a possibilidade de entrar num filme. Mas tenho de aprender a representar e a falar melhor inglês. Há muitos anos, a idade ideal para terminar a carreira era entre os 30 e os 32 anos. Agora, ainda vemos jogadores que vão até aos 40. Quando deixar o futebol, gostaria de retomar os estudos. Concentro-me muito em estudar e aprender porque, infelizmente, as habilitações que tenho não chegam para responder a todas as questões que tenho. Quando o meu corpo deixar de responder da forma certa, então será a hora de parar", disse na conferência de imprensa no Dubai.

Independentemente da área que escolher depois do adeus aos relvados, há uma coisa que Cristiano Ronaldo vai ter sempre: ambição. "Faz de ti aquilo que és, mas a palavra mais importante é paixão. É gostares daquilo que fazes e sentires-te motivado. Aos 34 anos a motivação é a mesma, nos jogos a motivação é sempre alta. O importante são os bastidores, a forma como te preparas. E depois de ganhar aquilo que já ganhei, não tenho de mostrar nada a ninguém", acrescentou.