Wayne Rooney esclarece polémica com CR7

Após ter sido visado na entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, Waine Rooney esclareceu as declarações que irritaram CR7. O avançado português disse "não entender as críticas" do ex companheiro de equipa no Manchester United

"Ronaldo é um jogador fantástico. Ele e o Messi são provavelmente os melhores jogadores da história. Não é uma crítica, o que eu disse é que a idade afeta toda a gente e o Cristiano tem tido dificuldades em lidar com isso", afirmou Rooney à margem da gala dos prémios Globe Soccer.

Quanto ao futuro de Ronaldo, em Manchester, Rooney afirmou que confia na capacidade dos "red devils" para lidar com a situação da melhor maneira.

"Claro que a entrevista chegou a toda a gente. É uma situação estranha, mas tenho a certeza que o Manchester United vai lidar da melhor maneira e tomar as ações necessárias", explicou Rooney, que agora treina o DC United.

Recorde-se que CR7 foi bastante crítico com Wayne Rooney onde justifica os comentários do antigo avançado com "inveja" pela sua aparência e destaca o facto de ter terminado a carreira aos 30 anos, enquanto Cristiano Ronaldo ainda joga entre a elite mundial, aos 37 anos.