Alejandro Marque vence na Torre e é o novo líder da Volta a Portugal

Corredor espanhol da equipa Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel foi o mais forte do pelotão na chegada ao ponto mais alto de Portugal continental e saltou para o primeiro lugar da classificação geral.

Alejandro Marque é o novo dono da camisola amarela da Volta a Portugal, depois de uma prestação estoica na subida ao topo da Serra da Estrela, vencendo com uma margem superior a um minuto perante todos os rivais.

O corredor espanhol, de 39 anos, atacou a quatro quilómetros da chegada à Torre, e os mais próximos de o alcançar foram Maurício Moreira (EFAPEL) e Abner González (Movistar), que chegaram, respetivamente, com 1,03 minutos de desvantagem.

Os três primeiros classificados do dia ocupam também os lugares do pódio da geral, com Alejandro Marque a ser novo camisola amarela, por troca com Rafael Reis (Efapel), seguido de Maurício Moreira, a 51 segundos, e Abner González, a 1.08 minutos.

Amanhã, corre-se a 4.ª etapa, numa ligação de 181,6 quilómetros entre Belmonte e a Guarda, numa tirada que antecede o dia descanso.