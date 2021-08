Amaro Antunes, da W52-F. C. Porto, vence a 82.ª edição da Volta a Portugal

José Pedro Gomes Hoje às 17:31 Facebook

Amaro Antunes, da W52-F. C. Porto, venceu este domingo a 82.ª edição da Volta a Portugal. Rafael Reis venceu a última etapa em Viseu.

O corredor da W52/F. C. Porto repetiu o triunfo de 2020, então numa edição especial da Volta, com uma vantagem de 10 segundos sobre o uruguaio Mauricio Moreira, da Efapel, que viu o sonho de chegar à amarela ao cair durante o contrarrelógio, perdendo tempo precioso para anular a diferença de 42 segundos que tinha à partida para a 10.ª e última etapa.

Amaro Antunes foi apenas o quarto classificado no contrarrelógio de 20,3 quilómetros, ficando a 44 segundos do vencedor, Rafael Reis (Efapel), que com o tempo de 25.24 minutos selou o quarto triunfo em etapas nesta edição da Volta.

Amaro Antunes e Mauricio Moreira tiveram a companhia no pódio final do espanhol Alejandro Marque (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel), que fez o quinto melhor tempo no "crono", a 49 segundos de Rafael Reis.