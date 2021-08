Americano Benjamin King vence sexta etapa da Volta

José Pedro Gomes Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Corredor da equipa Rally Cycling impôs à concorrência na chegada a Fafe, rematando uma fuga desenhada pouco depois da partida em Viana do Castelo. Alejandro Marque (Atum General/Tavira) confirmou a camisola amarela

Benjamin King, corredor norte-americano de 32 anos, venceu esta quarta-feira a sexta etapa da Volta a Portugal, cruzando a solo a meta colocada em Fafe, no culminar de uma fuga em que participou, com mais 10 corredores, desde o início da tirada, em Viana do Castelo.

O corredor da Rally Cycling chegou com uma vantagem de nove segundos para o perseguidor Alastair Mackellar (Israel Cycling) e de 15 para Tom Wirtgen (Bingoal), que, respetivamente, completaram o pódio do dia.

Mais de um minuto atrás, integrado num grupo com os principais favoritos à vitória final, chegou o camisola amarela Alejandro Marque (Atum General/Tavira), que herdou a liderança da corrida hoje, antes da partida, pela ausência de Daniel Freitas (Rádio Popular/Boavista), devido a casos de covid-19 na equipa axadrezada.

Na classificação geral, Marque tem uma vantagem de cinco segundos para Amaro Antunes (W52/F.C. Porto) e de 25 para Frederico Figueiredo (Efapel).

Esta quinta-feira, a Volta a Portugal ruma para Trás os Montes, na mais longa etapa da prova, com 193,2 quilómetros, que vai ligar Felgueiras e Bragança.