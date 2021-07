Bicicletas da Volta a Portugal com tecnologia de ponta e preço condizente

José Pedro Gomes Hoje às 16:40 Facebook

Bicicletas custam mais de seis mil euros e requerem uma manutenção pormenorizada durante todos os dias da corrida

Como ferramentas centrais no rendimento dos ciclistas nesta Volta a Portugal, as bicicletas que as várias equipas utilizarão durante a prova são autênticas peças de tecnologia, avaliadas em milhares de euros, que para funcionarem na perfeição precisam de horas de preparação e de uma manutenção constante. O preço justifica-se, em parte, pela qualidade dos materiais.

"Só uma bicicleta pode custar mais seis mil euros, mas não pensamos muito no valor. Queremos é que estejam nas melhores condições para o atleta, pois todos os pormenores contam. É preciso, diariamente, lavar, lubrificar e eventualmente solucionar problemas mecânicos", explicou, ao JN, Nélson Rocha, mecânico da W52/F. C. Porto, que nos últimos anos tem preparado os velocípedes que ajudam a consagrar o camisola amarela da prova.