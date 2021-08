Depois do azar no arranque da Volta, Benta segue motivado a cumprir o sonho na Torre

Sara Gerivaz Hoje às 08:24 Facebook

Se uma queda a meio da corrida perturba qualquer corredor, duas quedas - ainda por cima na mesma etapa - conseguem tornar o cenário desesperante. A emoção entra em prova. Tudo passa pela cabeça, inclusive desistir. Depois do azar no arranque da Volta a Portugal, João Benta respirou fundo, seguiu firme e convicto, e hoje procura alcançar o sonho de vencer no alto da Torre.

Os 11 dias de corrida da Volta a Portugal obrigam a um esforço físico incalculável, mas não são só as pernas que são chamadas a responder. A preparação anímica é crucial para equilibrar a balança entre a razão e a emoção, sobretudo quando surgem adversidades inesperadas.

No ciclismo, as quedas são um temível inimigo ao qual ninguém está livre de escapar, mas quando acontecem duas vezes seguidas, a cabeça deixa-se controlar pela emoção. Quem o confirma é João Benta, corredor da Rádio Popular-Boavista, que na primeira etapa da Volta a Portugal teve o azar de "ir ao chão" por duas vezes num espaço de 30 metros, à entrada da subida final do dia.