Descanso, mas só para alguns. Massagistas trabalham o dobro no dia de pausa da Volta

O dia de descanso da Volta a Portugal só o é em teoria. Os corredores aproveitam a manhã para treinar, os mecânicos afinam as bicicletas e os massagistas tratam da recuperação dos atletas. Uma massagem da cabeça aos pés, com o dobro do tempo, para aguentar as duras etapas que faltam cumprir até dia 15.

Depois de uma primeira metade frenética, a caravana da Volta a Portugal estaciona durante um dia para recarregar baterias. Aquele que é conhecido como "o dia de descanso", na verdade, de descanso não tem nada.

Não há etapa para cumprir, mas a corrida faz-se na mesma. Enquanto os atletas saem para treinar, depois do pequeno-almoço, os massagistas começam a tratar daquele que se espera ser um dia atarefado. "Aproveitamos para ir fazer compras: repor águas, frutas e outros alimentos. Entretanto eles chegam, temos almoço marcado para as 14 horas, e depois descansam um bocadinho antes de receberem a massagem", explica ao JN Alexandre Patrício, massagista do Atum General-Tavira.