Diretor da Efapel rejeita pressão para vencer a Volta a Portugal

Encarada como uma das principais favoritas a vencer a Volta a Portugal, a Efapel viu o corredor uruguaio Maurício Moreira a ser penalizado em 40 segundos, após abastecimento irregular durante a etapa da Torre. Rúben Pereira, diretor desportivo, desvaloriza a penalização e sublinha que não quer colocar na equipa a pressão para vencer a competição.

Se no início da Volta a Portugal a luta pela geral individual tinha, devido às grandes mudanças nas equipas, duas estruturas apontadas como favoritas, a W52-F. C. Porto e a Efapel, a monstruosa vitória de Alejandro Marque no alto da Torre abriu espaço para uma terceira equipa na luta pela amarela.

O resultado obtido numa das etapas mais decisivas da Volta a Portugal posicionou o corredor espanhol do Atum General-Tavira no topo da classificação, depois de ter cruzado a meta com 1.03 minutos de vantagem face ao segundo a chegar, Maurício Moreira.