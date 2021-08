Maurício Moreira vence Senhora da Graça mas Amaro segura amarela

José Pedro Gomes Hoje às 18:06 Facebook

Corredor da Efapel foi o mais forte na mítica subida ao alto do Monte Farinha e encurtou a desvantagem para o camisola amarela Amaro Antunes, que foi segundo na tirada.

Maurício Moreira (Efapel) venceu hoje a nona etapa da Volta a Portugal, triunfando na mítica etapa da Senhora da Graça, com uma demonstração de força na luta pela camisola amarela, que continua no corpo de Amaro Antunes (W52/F.C. Porto).

O portista foi segundo na etapa, com uma desvantagem de oito segundos para o uruguaio vencedor da tirada, mas segura a liderança com 42 segundos em relação ao homem da Efapel, num tira teimas para ser decidido no contrarrelógio final deste domingo em Viseu.

O último lugar do pódio do dia foi preenchido por Joni Brandão (W52/F.C. Porto), que chegou 14 segundos depois de Maurício Moreira, e subiu ao quarto posto da geral, a 1.04 minutos do companheiro de equipa Amaro Antunes.

Alejandro Marque (Atum General/Tavira), que tinha partido de Boticas no segundo posto da geral, caiu para o 5.º lugar, depois de ter sido 7.º na etapa.

Para o decisivo contrarrelógio final de domingo, de 20,3 quilómetros, Amaro Antunes entrará como líder da corrida, com 42 segundos de vantagem para Maurício Moreira e 55 para Frederico Figueiredo, também da Efapel.