Na despedida da Volta a Portugal, Veloso promete lutar pela amarela até ao fim

Com 41 anos e duas vitórias na Volta a Portugal no extenso currículo, Gustavo Veloso participa este ano, pela última vez, na prova rainha do ciclismo português. O espanhol, que esta época trocou a W52-F. C. Porto pela equipa do Atum General-Tavira, quer tentar vencer a terceira Grandíssima, no seu último ano enquanto profissional. Para já, ainda não há tempo para ter saudades.

Sábio, experiente e focado são três adjetivos que facilmente se associam a Gustavo Veloso. E já há alguns anos que é conhecido, dentro da caravana, como o "velhinho" que "apesar da idade" continua a surpreender dentro da estrada.

Mas se já no ano passado tinha a intenção de colocar um ponto final da carreira - só não o fez devido à pandemia -, 2021 será mesmo o último ano do corredor espanhol. Ainda assim, Veloso promete dar luta aos adversários e tentar até afirmar-se como o grande vencedor final ao serviço da equipa do Atum General-Tavira.