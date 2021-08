Rafael Reis é o primeiro camisola amarela da Volta a Portugal

José Pedro Gomes Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Corredor da equipa Efapel foi esta quarta-feira o mais rápido no prólogo de 5,4 quilómetros em Lisboa e é o primeiro líder da edição 2021 da corrida.

Rafael Reis, da Efapel, é o primeiro camisola amarela desta edição da Volta a Portugal em bicicleta, depois de ter sido o mais rápido no prólogo disputado hoje na zona ribeirinha de Lisboa, percorrendo os 5,4 quilómetros do trajeto em 6:10 minutos.

Atrás do vencedor do dia ficou o companheiro de equipa Maurício Moreira, vencedor do Grande Prémio Douro Internacional, que gastou mais 11 segundos para completar o percurso, enquanto Luís Mas (Movistar) fez o terceiro melhor tempo, também com mais 11 segundos que Rafael Reis.

Esta quinta-feira, acontece a primeira etapa em linha, numa ligação de 175,8 quilómetros entre Torres Vedras e Setúbal, com uma chegada propícia a sprints.