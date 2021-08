Rafael Reis reforça liderança na Volta com nova vitória

José Pedro Gomes Hoje às 18:20 Facebook

Depois de vencer o prólogo, o corredor da Efapel repetiu o triunfo na primeira etapa da Volta da Portugal, sendo o mais rápido na chegada a Setúbal e reforçando o estatuto de camisola amarela. Rafael Reis cumpriu os 175,8 quilómetros que ligaram Torres Vedras a Setúbal em 4:12.23 horas.

Bis da Rafael Reis na Volta Portugal, com o corredor natural de Setúbal a arrancar, em casa, a segunda vitória consecutiva na prova, que lhe permite manter vestida a camisola amarela por mais um dia.

O ciclista da Efapel protagonizou uma estoica fuga a oito quilómetros da meta, que não teve resposta à altura do pelotão, atravessado isolado a chegada, com uma vantagem de 2 segundos para Alex Molenaar (Burgos BH) e Sérgio Samitier (Movistar) que completaram, respetivamente, o pódio do dia.

Rafael Reis alargou a sua vantagem na liderança da Volta a Portugal, e na classificação provisória tem agora 17 segundos de vantagem para Diego Fuentes (Ken Pharma), segundo classificado, e Juri Hollmann (Movistar), que está no terceiro posto.

Esta sexta-feira disputa-se a segunda etapa, numa ligação de 162,1 quilómetros entre Ponte de Sôr e Castelo Branco, com uma chegada propícia a sprinters.