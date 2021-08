Volta a Portugal é uma "escola" para os jovens corredores da Movistar

Sara Gerivaz Hoje às 12:42 Facebook

Quase 20 anos depois da última participação na Volta a Portugal, a Movistar regressou ao pelotão da prova rainha do ciclismo português. Uma corrida "dura, mas muito bonita", que tem servido de escola para os corredores mais jovens daquela equipa espanhola do WorldTour. A presença no próximo ano é uma incógnita, mas há vontade de voltar.

Há 19 anos que a Movistar não integrava a caravana da Volta a Portugal. Em duas décadas, muita coisa mudou - sobretudo as estradas, que são agora melhores - e Luis Jaimerena, diretor desportivo da equipa espanhola, confessa que já tinha saudades de correr a mais importante prova portuguesa. Quer pela competição, exigente para os corredores mais novos, quer pelo público que enche as bermas das estradas de Norte a Sul do país.

"Espanha e Portugal são quase irmãos e ficamos muito contentes por cá estar. O país continua com muitos amantes do ciclismo, completos aficionados pela modalidade, e a Volta está a correr bem. Com alguns problemas inevitáveis, devido à situação atual na qual vivemos, mas muito bonita, competitiva e interessante", afirma o antigo ciclista ao JN.