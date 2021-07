Volta a Portugal retoma percurso recheado de montanha

José Pedro Gomes Hoje às 14:29 Facebook

Prova estará na estrada entre 4 e 15 de agosto e vai percorrer 1568,2 quilómetros por diversas regiões do país. Na linha de partida estarão 19 equipas, sendo que nove serão portuguesas.

Retomando o seu formato e datas tradicionais, depois da edição de especial de 2020, a Volta a Portugal em bicicleta regressa a estrada entre 4 e 15 de agosto, numa corrida que se vai concentrar no interior do país, e que recupera uma forte componente de montanha, que perspetivam uma das corridas mais difíceis dos últimos anos.

Ainda com restrições decorrentes da pandemia de covid-19, nomeadamente na concentração de público, esta edição da Volta, que começa em Lisboa e termina em Viseu, tem um traçado com 1568,2 quilómetros, divididos por um prólogo e 10 etapas.

Nesse percurso, destaque para as 33 contagens de montanha, e com exigentes chegadas em alto, na Torre (Serra da Estrela), na Guarda, na Serra do Larouco (em Montalegre) e na icónica subida à Senhora da Graça (em Mondim de Basto).

Desde a região de Lisboa, passando pelo Alentejo, Beiras, Trás-os-Montes, Minho até chegar à zona centro, a caravana será composta por 19 equipas, sendo que nove serão portuguesas.

Na apresentação da prova, realizada hoje, Joaquim Gomes, diretor da Corrida, considerou que esta edição da Volta "cumpre os requisitos como principal e mais popular evento desportivo de verão em Portugal", esperando que o evento "possa trazer um pouco da sensação de normalidade".

Independente de ainda estarmos a lidar com os resquícios da pandemia, e termos de respeitar com todas as diretrizes da DGS, que logisticamente será um grande desafio, as premissas que tornam a Volta um dos mais populares eventos desportivos nacionais continuam intactas", disse o responsável.

O JN, como parceiro da Volta a Portugal, estará também na estrada a acompanhar todas as incidências da corrida, com uma ampla cobertura diária nas edições em papel e também nas plataformas digitais.

Percurso de 2021

4 agosto - Prólogo - Lisboa (CRI)

5 agosto - 1.ª etapa -Torres Vedras-Setúbal

6 agosto - 2.ª etapa - Ponte de Sor-Castelo Branco

7 agosto - 3.ª etapa - Sertã-Covilhã

8 agosto - 4.ª etapa - Belmonte-Guarda

9 agosto - dia de descanso

10 agosto - 5.ª etapa - Águeda-Santo Tirso

11 agosto - 6.ª etapa - Viana do Castelo-Fafe

12 agosto - 7.ª etapa - Felgueiras-Bragança

13 agosto - 8.ª etapa - Bragança-Montalegre

14 agosto - 9.ª etapa - Boticas-Mondim Basto

15 agosto - 10.ª etapa - Viseu (CRI)

Equipas participantes:

W52/FC Porto, Efapel, Tavfer/Meansindot/Mortágua, Louletano/Loulé Concelho, Antarte/Feirense, Kelly/Simoldes/UDO, Rádio Popular/Boavista, LA Alumínios/LA Sport, Atum General/Tavira/Maria Nova Hotéis, Movistar (ESP), Caja Rural (ESP), Euskatel Euskadi (ESP), Bugos BH (ESP), Kern Pharma (ESP), Bingoal (Bel), Vini Zabu (ITA), Israel Academy (ISR), Rally Cycling (EUA), Swift Carbon (GBR)