Volta de verão está de regresso à estrada

José Pedro Gomes Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Prova rainha recupera figurino mais tradicional, mas ainda terá de resguardar a caravana da pandemia. Competitividade atenua restrições

O mais popular evento desportivo de verão em Portugal regressa à estrada a partir quarta-feira e termina a 15 de agosto, tentando reatar a pedalada da normalidade, mas tendo ainda de contornar alguns dos obstáculos provocados pela pandemia. Nesta edição da Volta a Portugal, a caravana ainda não poderá saborear, sem restrições, o tradicional afeto do público, e será resguardada numa bolha de segurança para se manter em vantagem na fuga à covid-19. Mas a prova, ao contrário do ano passado, será disputada no verão.

"Queremos dar um cheirinho de normalidade, mas temos consciência que ainda não podemos fazer um apelo para que as pessoas venham livremente para a estrada. Teremos algum público nas partidas, nos percursos e nas chegadas, mas pedimos zelo no cumprimento das regras do distanciamento e do uso de máscara", partilhou Joaquim Gomes, diretor da prova, ao JN.