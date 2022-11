Canarinha azul e branca no Mundial do Catar

JN Hoje às 15:17 Facebook

Entre os 26 convocados por Tite para o Mundial 2022, estão seis jogadores que já representaram os dragões e outros três que brilharam no futebol português.

Apontado como uma das grandes favoritas a vencer o próximo Campeonato do Mundo, a seleção brasileira que estará no Catar tem muitos genes portugueses, a maioria destes formados no F. C. Porto e com um passado muito feliz de dragão ao peito. Foi de azul e branco que brilharam, antes de darem o salto para outros grandes clubes europeus e para as principais ligas.

Entre os 26 eleitos por Tite para o Mundial 2022, estão seis jogadores que já representaram o F. C. Porto. São eles Danilo e Alex Sandro (hoje na Juventus), Alex Telles (Sevilha), Éder Militão (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea) e Casemiro (Manchester United). Thiago Silva, de 38 anos, só passou pela equipa B, ao contrário dos restantes que foram muito importantes na equipa principal, embora nem todos tenham conseguido conquistar títulos. Éder Militão e Casemiro só estiveram no Dragão durante uma temporada, antes de passarem a integrar o plantel do Real Madrid, e nenhum deles venceu qualquer troféu.

Pelo contrário, Danilo, Alex Sandro e Alex Telles deixaram o Dragão depois de terem sido bicampeões.

Por outro lado, a lista do Tite inclui mais três jogadores que passaram pelo futebol português. O guarda-redes Ederson (Manchester City) representou Benfica, Ribeirão e Rio Ave, o médio Fabinho (Liverpool) vestiu a camisola do Rio Ave, enquanto Raphinha (Barcelona) defendeu as cores de V. Guimarães e Sporting.