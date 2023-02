Canarinhos voltam aos triunfos com festival ofensivo

Expulsão de Ibrahima facilita reviravolta (2-1) do Estoril sobre o Boavista, feita com golos de Tiago Araújo e Tiago Gouveia, em jogo em atraso da 14.ª jornada da Liga.

Os axadrezados marcaram cedo, por Yusupha, porém os canarinhos responderam com golos de Tiago Araújo e de Tiago Gouveia. O triunfo estorilista foi justo, tendo aproveitado o facto do adversário ter ficado reduzido a 10 antes do intervalo: Ibrahima pisou Tiago Gouveia e viu o vermelho direto.

Aos quatro minutos, um cabeceamento perfeito de Yusupha colocou o Boavista em vantagem, mas o Estoril rapidamente reagiu. Contudo, apesar de pressionante e de um remate ao poste, por Carvalho, não marcou até ao descanso. Em vantagem numérica, a segunda parte foi um massacre ofensivo.