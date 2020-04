Cancelada quarta edição da Laver Cup

Lusa Hoje às 18:21 Facebook

A quarta edição da Laver Cup em ténis, marcada para os 25 a 27 de setembro, foi cancelada por coincidir com outros grandes torneios da modalidade, devido à pandemia de Covid-19, mas voltará em 2021, anunciou esta sexta-feira a organização.

"Anunciamos hoje que a Laver Cup não se vai realizar em 2020, mas vai regressar em 2021, em Boston. Isto está relacionado com as mudanças no calendário internacional que criaram conflitos com outros grandes eventos do ténis internacional", comunicou a organização na página oficial na Internet.

Em comunicado, os responsáveis acrescentam que "a quarta edição da Laver Cup está prevista para acontecer em Boston, entre os dias 24 e 26 de setembro de 2021, no TD Garden".

A Laver Cup é uma prova de exibição, fundada e organizada pelo suíço Roger Federer, que reúne duas equipas de tenistas masculinos, uma composta por jogadores europeus e outra por atletas do resto do mundo.

O helvético, quarto classificado do ranking mundial, lamentou igualmente o cancelamento "infeliz e dececionante", considerando que "foi a coisa certa a fazer para todos os envolvidos".

"É lamentável que tenhamos de adiar a edição deste ano para 2021, mas, nesta fase, é a coisa certa a fazer. É bom que o TD Garden, em Boston, esteja disponível para nos receber no próximo ano e estou ansioso por jogar lá pela primeira vez", referiu o detentor de 20 troféus do Grand Slam.

Toda a atividade do ténis internacional está suspensa até 13 de julho de 2020, devido à pandemia.