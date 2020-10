Cancelado o 30.º Grande Prémio Jornal de Notícias de ciclismo

Hoje às 17:08 Facebook

O 30.º Grande Prémio Jornal de Notícias de ciclismo foi cancelado, pelo que o pelotão já não voltará a animar as estradas portuguesas entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro próximos, como estava previsto no calendário velocipédico nacional. O GP JN voltará em agosto de 2021, mais forte do que nunca, e conta com todos, equipas, patrocinadores e autarquias, os envolvidos neste projeto.

Na base da anulação da corrida por parte da Global Media Group, empresa que edita o Jornal de Notícias, estão o agravar da pandemia da covid-19 no país e as restrições impostas pelo Governo, que levaram à emissão de pareceres negativos à realização da corrida, nomeadamente da empresa Infraestruturas de Portugal e das autoridades sanitárias, com os delegados de saúde a não autorizarem as etapas nas cidades.

A organização do Grande Prémio JN e o ciclismo nacional não podem esquecer os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Viana do Castelo, Santo Tirso, Vila Real e São Pedro do Sul, que, apesar das dificuldades, estiveram connosco até ao fim. Essa dívida de gratidão estende-se igualmente aos patrocinadores, que também não nos abandonaram nestes momentos difíceis e complicados.

Voltaremos com o Grande Prémio JN em agosto de 2021, acreditamos que mais fortes do que nunca, contando de novo com o apoio de todos aqueles que são indispensáveis para colocar a prova na estrada.