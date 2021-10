Cancelo abre caminho para goleada do Manchester City

JN/Agências Hoje às 21:14 Facebook

Com os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, o Manchester City voltou aos triunfos no Grupo A e logo com uma 'mão cheia' no reduto do Club Brugge (5-1).

João Cancelo marcou o primeiro, Ryiad Mahrez, com dois golos, o segundo de grande penalidade, Kyle Walker e o jovem Cole Palmer anotaram os restantes tentos dos 'citizens', que ainda concederam um golo aos belgas, da autoria de Hans Vanaken.

O City, que vinha de uma derrota no terreno do Paris Saint-Germain, subiu à condição ao primeiro lugar, com seis pontos, mais dois do que os parisienses, que dividem a segunda posição com o Club Brugge e ainda hoje recebem o Leipzig, último colocado, sem pontos.