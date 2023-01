Cancelo apontado ao Bayern e os clássicos Enzo e Porro

Rui Almeida Santos Hoje às 13:04 Facebook

O negócio que levaria Pedro Porro para o Tottenham está num impasse, enquanto o Chelsea terá chegado aos 120 milhões de euros por Enzo Fernández. Lá por fora, João Cancelo está perto de reforçar o Bayern Munique, por empréstimo, e Fran Navarro, do Gil Vicente, pode mudar-se para o Celta de Vigo, da Liga espanhola.

Sporting: Volte-face no negócio que levaria Pedro Porro para o Tottenham. A informação é avançada pelo jornalista do "The Athletic", David Ornstein, que fala num alegado incumprimento por parte dos leões relativamente a alguns pormenores do acordo, sem os especificar.

Benfica: O jornal "O Jogo" avança que o Chelsea estará disposto a pagar os 120 milhões de euros inscritos na cláusula de rescisão de Enzo Fernández, com o internacional argentino a mostrar-se recetivo a uma possível mudança para Londres já em janeiro. A "novela" promete durar até ao último segundo desta janela de mercado.

Sporting de Braga: O jovem goleador Vitinha está na mira do Marselha. O clube francês, onde atua o ex-Benfica Nuno Tavares, procura reforçar o ataque e vê no internacional sub-21 português uma opção interessante, mas terá de abrir os cordões à bolsa caso avance pelo jogador . É que, recentemente, António Salvador rejeitou 20 milhões de euros pelo avançado...

Gil Vicente: Gabriel Pereira é reforço dos gilistas, tendo assinado um contrato válido por três temporadas e meia. O jovem defesa central brasileiro, de 22 anos, troca o Vilafranquense, da Liga 2, pelo atual 15.º classificado do principal escalão do futebol nacional.

Estoril: O avançado Gilson Benchimol renovou contrato até 2026. O jovem, de 21 anos, internacional por Cabo Verde, segue as pisadas dos companheiros Dani Figueira, Joãozinho e Tiago Santos, que também renovaram pelos estorilistas em janeiro.

Beira-Mar: Rúben Silvestre foi anunciado como reforço dos aurinegros, que seguem na 6.ª posição da Série B do Campeonato de Portugal. Na primeira metade da época, o ala direito, de 29 anos, participou em 18 partidas pelo São João de Ver, da Liga 3, tendo marcado quatro golos.

Bayern Munique: Num dos mais surpreendentes movimentos neste mercado de janeiro, o líder da Liga alemã está perto de garantir o empréstimo, até ao final da época, do lateral português João Cancelo, do Manchester City. A possibilidade é avançada pelo sítio "The Athletic".

Barcelona: De acordo com o jornal "Sport", o Barça continua atento a João Félix, cedido pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, até ao final da época. O internacional português continua bem cotado na Catalunha, apesar dos constrangimentos financeiros dos "culés", que os impediu, por exemplo, de registar na LaLiga os novos contratos de Gavi e Marcos Alonso, que entretanto renovaram.

Celta de Vigo: O Gil Vicente pode ficar sem a sua principal referência ofensiva ainda este mês. O Celta, da Liga espanhola, está muito interessado em Fran Navarro e, em Espanha, fala-se num negócio iminente, que estará apenas dependente de alguns pormenores para ficar selado.

Roma: José Mourinho garantiu um reforço para o eixo defensivo. O internacional espanhol Diego Llorente chega à capital italiana por empréstimo do Leeds. O acordo é válido até ao final da temporada, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio.

Spezia: O avançado usbeque Eldor Shomurodov foi emprestado pela Roma até ao final da época. Na primeira metade da temporada, disputou oito encontros pela equipa orientada por José Mourinho, tendo marcado apenas um golo. Aos 27 anos, Shomurodov prossegue a carreira na Serie A, agora ao serviço do atual 15.º classificado.

Leeds: O internacional norte-americano Weston McKennie deverá ser oficializado nas próximas horas pelo 15.º classificado da Liga inglesa. O médio, de 24 anos, deixa a Juventus, pela qual apontou três golos nos 22 jogos que disputou na primeira metade da época.

Lokomotiv Moscovo: O defesa central argentino German Conti deixa o Benfica em definitivo para reforçar o emblema moscovita, que segue na 13.ª posição da Liga russa. Na época passada, Conti jogou no América Mineiro, do Brasil, cedido pelas águias.

Austrália: O selecionador Graham Arnold prolongou o contrato que o liga aos "socceroos" até 2026. "Amo a Austrália e o futebol da Austrália. Nada no futebol se pode igualar à euforia, ao orgulho e aos sentimentos alcançados no Catar", referiu o treinador, em comunicado.