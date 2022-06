Cancelo e Bernardo mostram via do triunfo  

Luís Antunes Ontem às 23:15 Facebook

Combinação "made in" Manchester City abre caminho à vitória sobre a República Checa e dá liderança isolada. Gonçalo Guedes fez o segundo golo.

Portugal venceu a República Checa (2-0), ontem, em Alvalade e isolou-se na liderança do grupo A2 da Liga das Nações. Uma triunfo justo e assente, essencialmente, numa exibição competente perante um adversário tímido, calculista e que preferiu nunca correr muitos riscos, mesmo a perder. Os lusos estiveram longe do brilhantismo do duelo com os suíços, mas dominaram em toda a linha e só viveram alguns sobressaltos, na fase final da discussão, depois de desligarem os motores e entrarem em modo relaxamento. Ainda assim, a esperança checa foi pura ilusão.

A dupla do Manchester City, Bernardo Silva e João Cancelo, revelou-se fundamental na combinação da arrancada para o triunfo de um conjunto que exagerou na exploração da zona central e só conseguiu atacar pelo flanco direito. Ronaldo foi acarinhado, mas esteve infeliz.