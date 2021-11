Cancelo e Bernardo Silva em destaque no triunfo do City sobre o Everton

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

Os futebolistas portugueses João Cancelo e Bernardo Silva, este com um golo, estiveram, este sábado, em destaque no triunfo do Manchester City sobre o Everton (3-0), que permitiu aos 'citizens' recuperarem a vice-liderança, na 12.ª jornada da Liga inglesa.

Ao contrário de Rúben Dias, que não saiu do banco de suplentes, os dois internacionais lusos foram titulares no conjunto comandado por Pep Guardiola, sendo que o lateral 'desenhou' o primeiro tento dos campeões ingleses, com um exímio passe de trivela para Raheem Sterling finalizar, aos 44 minutos.

No segundo tempo, o médio espanhol Rodri aumentou a vantagem com uma 'bomba' de fora da área, aos 55 minutos, antes de Bernardo Silva fixar o resultado, aos 86, e consolidar-se como o melhor marcador do City na Premier League, com quatro golos.

O Manchester City regressou, assim, à segunda posição da prova, com 26 pontos, menos três do que o líder Chelsea (29) e mais um face ao Liverpool (25), que no sábado tinha vencido o Arsenal e ultrapassado provisoriamente os citizens.

A 12.ª jornada da Premier League encerra hoje com o Tottenham-Leeds, a partir das 16:30 (hora de Lisboa).