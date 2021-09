Cancelo e Otamendi no onze da semana da Champions

JN Hoje às 23:26 Facebook

O internacional português João Cancelo, do Manchester City, e o argentino Otamendi, do Benfica, integrama equipa da semana da Champions divulgado esta quinta-feira pela UEFA.

O defesa direito apontou um golo pelos "cytizens" no triunfo frente aos alemães do Leipzig (6-3), enquanto o central das águias ajudou a equipa a sair de Kiev com uma igualdade sem golos frente ao Dínamo.

O Ajax, que goleou o Sporting (5-1) em Alvalade, colocou dois jogadores na equipa ideal da UEFA; Antony e Haller, este autor dew quatro golos.

Eis o onze ideal da Champions:

Maignan (AC Milan); João Cancelo (Man. City), Otamendi (Benfica), Cristiano (Sheriff) e Alex Sandro (Juventus); Nkunku (Leipzig), Bellingham (Borussia Dortmund) e Jordan Henderson (Liverpool); Antony (Ajax), Robert Lewandowski (Bayern Munique) e Haller (Ajax).