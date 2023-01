Cancelo no Bayern até ao final da temporada

O lateral português, pouco utilizado no Manchester City, assinou com o Bayern de Munique até ao final da presente época. Lateral direito é emprestado pelo clube inglês.

Desagradado com a pouca utilização no clube de Manchester, João Cancelo decidiu enveredar por outros caminhos. O Bayern de Munique mostrou-se interessado e rapidamente o negócio se fez.

Esta é mais uma transferência surpreendente do jogador luso que já tem habituado o público a mudanças repentinas.

Os bávaros oficializaram a contratação nas redes sociais e mostraram, prontamente, o dorsal que Cancelo vai vestir, será o número 22.

Em declarações aos veículos de comunicação do clube, o português mostrou-se contente: "É uma equipa que vive de títulos. Todos os anos ganha. Venho com o intuito de continuar a manter essa motivação e fome por troféus".

A experiência na Bundesliga vai ser uma novidade para João Cancelo que já conta com passagens por Espanha (Valência), Itália (Juventus) e Inglaterra (Manchester City), descontando Portugal, onde fez a formação e foi lançado no Benfica para a ribalta do futebol mundial.