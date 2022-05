Cancro terminal deixa antigo internacional escocês com seis meses de vida

JN Hoje às 15:04 Facebook

Andy Goram, hoje com 58 anos, viu ser-lhe diagnosticado um cancro do esófago terminal. "Fazer quimioterapia e estar em agonia mais três meses com qualidade de vida zero? Não, obrigado", disse o antigo guarda-redes.

Internacional por 43 vezes pela seleção escocesa, o antigo jogador do Glasgow Rangers e do Manchester United explicou que lhe foi dada uma esperança média de vida de seis meses, na sequência do diagnóstico de um "cancro inoperável" no esófago.

"Tudo o que comia e bebia não chegava a metade do meu estômago e vomitava. Estava em agonia total. Emagreci 25 quilos em quatro semanas", contou Andy Goram ao jornal "Daily Record", acrescentando que não pretende submeter-se a quimioterapia.

"Fazer quimioterapia e estar em agonia mais três meses com qualidade de vida zero? Não, obrigado. A quimioterapia está fora de opção. A prioridade, agora, é encontrar a mistura certa de analgésicos com morfina", explicou.