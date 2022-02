Candidato ao V. Guimarães aposta em Diogo Boa Alma

Escolha do candidato da lista A esteve ligado aos maiores sucessos do Santa Clara.

Diogo Boa Alma, de 39 anos, é a escolha do candidato António Miguel Cardoso para o cargo de Diretor-Desportivo do Vitória de Guimarães, caso seja o vencedor no ato eleitoral agendado para o próximo dia 5 de março. Ligado a alguns dos maiores sucessos do Santa Clara, destacando-se o regresso à Liga e ao apuramento para as competições europeias, Diogo Boa Alma, que deixou os açorianos em março de 2021, também chegou a estar associado ao Benfica.

Licenciado em Direito e Pós-graduado em Direito do Desporto, além de possuir uma licenciatura em administração e gestão desportiva, Diogo Boa Alma foi o responsável pela descoberta de alguns jogadores como Zaidu, Fábio Cardoso, Lincoln e Morita, entre outros.

"A aposta em Diogo Boa Alma é o corolário lógico de todo um projeto que tem para o Vitória, e que espero ver sufragado pelos associados no dia 5. Os apoios que temos sentido quer na rua, quer nas sessões de esclarecimento que temos realizado, são o sinal de que os vitorianos estão com a lista A", referiu António Miguel Cardoso.