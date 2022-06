Candidatura não foi aceite e Sporting falha Champions de andebol

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

Os leões candidataram-se a um "wild card" para a edição de 2022/23, mas a EHF decidiu-se por outros clubes. F. C. Porto será o único representante português.

O Sporting não conseguiu integrar o grupo de 16 equipas que vão disputar a Liga dos Campeões de andebol na próxima temporada, pelo que o F. C. Porto será o único clube português na edição de 2022/23, divulgada esta segunda-feira pela federação europeia (EHF).

A Federação Europeia de Andebol recebeu 13 candidaturas a ocupar as sete vagas em aberto, incluindo o Sporting, um dos sete vice-campeões que se candidatou a um "wild-card". No entanto, Aalborg (Dinamarca), Nantes (França), Veszprém (Hungria) e Wisla Plock (Polónia) foram os segundos classificados das provas domésticas que foram aceites na Liga dos Campeões, não sendo atendidos os pedidos dos "vices" de Portugal (Sporting), Roménia (Minaur Baia Mare) e Espanha (Granollers).

Além do F. C. Porto, as restantes equipas com lugar assegurado na 'Champions' são o FC Barcelona (Espanha), campeão em título, Magdeburgo (Alemanha), GOG (Dinamarca), Paris Saint-Germain (França), Pick Szeged (Hungria), Kielce (Polónia), Dínamo Bucareste (Roménia) e Kiel (Alemanha).