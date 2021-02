Candidaturas a fundo de apoio a clubes da A. F. Porto abertas

Bernardo Monteiro Ontem às 23:11 Facebook

A Associação de Futebol do Porto criou um fundo de apoio a todos os clubes da sua jurisdição na sequência da crise provocada pela pandemia de covid-19. O processo de candidatura abriu esta quinta-feira.

Os emblemas que queiram beneficiar do fundo de apoio podem concorrer a partir desta quinta-feira, via e-mail, através do endereço apoios@afporto.pt. No entanto, a ajuda que vai funcionar como se fosse um empréstimo e está sujeita a algumas condições.

O valor a que cada emblema tem direito, desde que esteja inscrito nas competições suspensas da organização em janeiro de 2021 (com exceção de sub-21, sub-23 e Masters), está relacionado com o campeonato em que atua. Aos clubes da Divisão de Elite serão entregues 1500 euros e aos filiados das restantes divisões distritais serão entregues 1250 euros. A todos os participantes dos campeonatos de futsal serão distribuídos 1000 euros.

Este valor está sujeito a pagamentos em prestações, sem juros, entre 2022 e 2025, do qual 33% será entregue a fundo perdido. Os pagamentos, que vencem no sexto mês de cada ano, serão graduais e estão estipuladas nos seguintes termos: a primeira tranche será de 10%, a segunda de 20% a terceira de 30% e a última de 40%.

