"Candonga" faz disparar 20 vezes preço de bilhetes para ver Portugal

"Se é pobre nem mande mensagem", proclama um dos 69 mil membros do grupo da rede social Facebook "Compra e Venda de Bilhetes", ao pedir 120 euros por um ingresso para o decisivo Portugal-Macedónia do Norte de amanhã (19.45 horas, RTP1), no Estádio do Dragão, no Porto.

Com a lotação do recinto (48 mil pessoas) esgotada desde sexta-feira, dia em que os bilhetes foram colocados à venda, disparou a especulação no mercado negro. As movimentações na "candonga" estão a inflacionar consideravelmente o custo dos bilhetes, em alguns casos 20 vezes mais, chegando aos 200 euros, quando foram vendidos entre os 10 e os 15.

No referido grupo público de Facebook são bem mais os membros que disponibilizam bilhetes do que os que mostram interesse em os comprar, mesmo conscientes de que têm de subir a parada, em relação ao valor legal. Apesar de o concerto do colombiano Maluma, no próximo sábado, no Altice Arena, em Lisboa, também suscitar interesse especulativo, por estes dias é o jogo de Portugal que domina as postagens. "Posso pagar mais um pouco do preço de venda, mas exageros, nem vale a pena", avisa um dos interessados.