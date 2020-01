Canelas 2010 abre processo disciplinar a Vítor Fonseca por agressão

Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Canelas 2010 anunciou, esta quarta-feira, em comunicado publicado na página oficial do Facebook, a instauração de um processo disciplinar ao jogador Vítor Fonseca, por ter agredido um adversário no encontro com o Felgueiras, da Série B do Campeonato de Portugal, realizado na segunda-feira e do qual saíram derrotados por 2-0.

Decorria o minuto 50 quando o árbitro assinalou um livre a favor dos gaienses perto da área do Felgueiras. Nesse momento, o defesa Vítor Fonseca dirigiu-se para a área contrária, dando um empurrão a um jogador. Na confusão que se seguiu deu um murro a Pedro Marques, sendo expulso com vermelho direto. E nem o guarda-redes João Matos, da própria equipa, escapou da fúria de Vítor Fonseca, tendo sido agarrado pelo colarinho da camisola.

O ato foi esta quarta-feira criticado pela direção do Canelas, que através de um comunicado publicado no Facebook, repudiou a agressão e e revelou ter instaurado um processo disciplinar ao jogador.

"O C. F. Canelas 2010, após reunião da Direcção, deliberou o seguinte: O C. F. Canelas 2010 lamenta e repudia o comportamento do nosso atleta e condena qualquer acto de violência no desporto, independentemente dos intervenientes. Instaurar um processo disciplinar ao atleta Vítor Emanuel Gonçalves da Fonseca, independentemente de qualquer castigo que venha a ser aplicado nas instâncias desportivas", diz a mensagem partilhada nas redes sociais.