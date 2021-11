Canelas 2010 e U. Leiria vencem de "remontada" na Liga 3

Rui Santos Hoje às 21:37 Facebook

Gaienses ultrapassaram o V. Guimarães B, na Série A, e os leirienses deram a volta ao "lanterna vermelha" da Série B, U. Santarém, na compensação. Ambos os jogos terminaram com 2-1 no marcador.

Em Canelas, os locais até foram os primeiros a ameaçar, por Magno, mas viram os vitorianos adiantarem-se no marcador por intermédio Jota, assistido por Maga.

Perto do intervalo, Biai negou o empate a Rola, que acabaria por surgir a abrir o segundo tempo, um golaço de Balanta, de bola parada. A cambalhota no marcador ficaria completa no minuto 80, quando Onyeka selou o triunfo do Canelas 2010.

Mais a sul, em Leiria, num jogo que juntou o primeiro e o último classificado da Série B, um grande golo de Miguel Tavares deu vantagem ao "lanterna vermelha", U. Santarém. O primeiro tempo foi de parada a resposta, com maior ascendente dos leirienses, que empataram por Leandro Antunes, já depois de Wilson ter parado uma grande penalidade batida por Gonçalo Gregório.

Nos últimos suspiros de uma segunda parte em que a U. Leiria dispôs das melhores ocasiões para fazer o segundo, Jair, de cabeça, carimbou o triunfo dos leirienses, que assim preservam a liderança da tabela classificativa.