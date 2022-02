Canelas 2010 galardoado com o prémio "Equipa Técnica do Mês"

JN/Agências Hoje às 20:29 Facebook

O emblema gaiense, liderado por Tiago Margarido, recebeu o prémio "Equipa Técnica do Mês", pelas prestações desportivas em janeiro.

O prémio foi entregue por Cândido Costa, embaixador da prova e comentador do Canal 11, premiando, além de Tiago Margarido, os restantes membros da equipa técnica, João Costa, João Esperança, Daniel Santos, João Pereira e Felicito Mendes.

No primeiro mês do ano o Canelas 2010 disputou quatro jogos, tendo vencido os embate com Fafe (3-2), Braga B (0-1) e Pevidém (1-0), perdendo apenas com o Felgueiras 1932 (2-1).