Canelas 2010 recupera o trono na Série A da Liga 3

Gaienses venceram o Pevidém e aproveitaram deslize da Oliveirense, na véspera. Lourosa ganhou em Fafe, enquanto os jogos da Série ​​​​​​​B terminaram com igualdades a um golo.

O Canelas 2010 retomou contacto com a liderança da Série A da Liga 3 após o triunfo, por 1-0, na receção ao Pevidém, que segue na última posição da tabela classificativa. João Magno, aos 11 minutos, apontou o golo que decidiu o encontro.

O Lourosa aproximou-se da zona de acesso à fase de subida à Liga 2, mas não se livrou de um susto em Fafe (3-2), num jogo que parecia resolvido à meia hora. Até aí, Matheus, por duas vezes, e Paulo Grilo construíram uma vantagem de três golos para os lusitanistas, mas os fafenses ainda tinham uma palavra a dizer e conseguiram reduzir para a margem mínima, com golos de Areias e João Santos, pese embora tenham terminado o encontro reduzidos a dez elementos.

O líder da Série B, U. Leiria, salvou-se, no último suspiro, de um desaire na casa do penúltimo classificado, Oriental Dragon (1-1). Aos 77 minutos, Tiago Feiteira adiantou o conjunto do Barreiro, mas Diego Galo repôs a igualdade para lá do tempo regulamentar.

No Bonfim, o V. Setúbal não conseguiu segurar uma vantagem madrugadora, consumada com o golo de Mathiola, e acabou por ceder uma igualdade na receção ao Real (1-1). O empate surgiu na segunda parte, num penálti convertido por Gustavo Moura, já depois de Fábio Pala ter rematado à barra.