Canoísta Joana Vasconcelos segue para os quartos de final em K1 200

A canoísta Joana Vasconcelos falhou, este domingo, o apuramento direto para as meias-finais da prova de K1 200 dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após ter sido quinta na sua eliminatória, seguindo para os quartos de final.

Na segunda de cinco séries no Sea Forst Waterways, Joana Vasconcelos, que se qualificou também para Tóquio2020 na distância de K1 500, concluiu a prova em 43,059 segundos, a 1,961 segundos da vencedora, a húngara Dora Lucz.

Ainda este domingo, Teresa Portela também compete em ​​​​​​​K1 200, no qual os dois primeiros avançam para as meias-finais e as restantes para os 'quartos,' enquanto Fernando Pimenta se estreia em K1 1.000.