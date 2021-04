JN Hoje às 11:20 Facebook

Comitiva portista regressa a casa de madrugada e sente o calor da massa associativa. "Eu quero o Porto campeão", foi o cântico dirigido aos jogadores

Apesar da eliminação frente ao Chelsea, o F. C. Porto sai de cabeça erguida da Liga dos Campeões, depois de ainda ter ganho o jogo da segunda mão com a formação londrina. O 1-0, que teve a chancela de Taremi, autor de uma obra de arte, foi insuficiente devido ao resultado do primeiro duelo (2-0 para o Chelsea).

A equipa de Sérgio Conceição despede-se da prova milionária nos quartos de final, mas a exibição e compromisso do grupo foi reconhecido pelos adeptos, que fizeram questão de receber a equipa com tochas e cânticos, direcionando já as atenções para os oito jogos que faltam na Liga.

Apesar do adiantado da hora, algumas centenas de adeptos fizeram questão de apoiar a equipa no regresso a casa e deixaram um pedido. "Eu quero o Porto campeão, Eu quero o Porto campeão", foi o slogan mais ouvido na chegada do autocarro portista à Invicta.

Face à eliminação, o jogo com o Nacional, que se joga na Madeira, foi alterado para domingo, às 17.30 horas. Inicialmente, o encontro estava agendado para sábado.