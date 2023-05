"Cantinho do Morais" fez história no Sporting

Na próxima semana, no dia 15, cumprem-se exatamente 59 anos do aniversário da única conquista europeia do Sporting em futebol. Em maio de 1964, na cidade belga de Antuérpia, os leões ergueram a Taça dos Vencedores das Taças, feito que mereceu destaque, no dia seguinte, no canto inferior direito na primeira página do "Jornal de Notícias".

O herói da epopeia leonino foi José Morais: um canto direto batido pelo lateral direito fez história, ao possibilitar, na finalíssima, a vitória por 1-0, frente aos húngaros do MTK de Budapeste. Dias antes, houve empate (3-3) na primeira final, em Bruxelas, e por isso, segundo a regulamentação desportiva à época, houve lugar a um jogo de desempate. O lance que deu origem ao golo foi imortalizado, pelos adeptos do clube, como o "Cantinho do Morais". "Sporting conquistou a Taça dos Vencedores das Taças", podia ler-se na capa do JN, que, no texto em baixo, destacou o elevado número de jogos e de prolongamentos que os leões enfrentaram. "Um golo só mas suficiente para culminar toda uma arrasante maratona por estádios da Europa durante as 19 horas que duraram os desafios sucessivamente à custa de esforço, muito esforço. Foram ficando para trás os italianos da Atalanta, os cipriotas do APOEL, os ingleses do Manchester United e os franceses do Lyon".

Segundo o nosso jornal, cerca de 12 mil pessoas assistiram ao encontro e, no fim, houve festa rija. "Transbordando de entusiasmo, algumas centenas de portugueses, com alguns belgas mais entusiastas à mistura, saltaram para o relvado e submeteram os jogadores sportinguistas a forçado "strip tease".

Na análise à partida, a tática portuguesa acabou elogiada. "Velocidade de Fórmula 1 na arrancada para a vitória", lia-se no título, acrescentando que a rapidez dos sportinguistas foi crucial. "Só assim poderiam romper para dentro da manhosa e pegajosa tela húngara".

No capítulo individual, o JN distinguiu uma equipa "sem patrões". "Foi preciso muito esforço. Ele houve e dirigiu a equipa vencedora para uma abnegação coletivista deveras louvável. O guarda-redes do MTK, Kovalik, sofreu com os "cantos de Morais". Além do golo, o defesa quase marcou da mesma maneira, várias vezes, no jogo.

Na edição do jornal, destaque também para os parabéns oficiais do F. C. Porto ao Sporting. "Mal findou a finalíssima, a direção do F. C. Porto apressou-se a enviar um telegrama à direção do Sporting saudando o clube pela brilhante proeza cometida". Jornada em cheio.