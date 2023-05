Caos e invasão de campo no título do Barcelona

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 14:27 Facebook

Apoiantes do Espanhol ficaram insatisfeitos com a festa do vizinho Barcelona e decidiram estragar a festa dos novos campeões.

O Barcelona venceu, por 4-2, na visita ao reduto do rival Espanhol, no passado domingo, vitória que sagrou os "culé" como campeões da Liga Espanhola.

No final do encontro, o conjunto orientado por Xavi festejou a conquista ainda dentro do relvado do Estádio Cornellà-El Prat, atitude que não terá agradado aos adeptos da equipa da casa, que invadiram o campo, para interromper os festejos dos campeões. Os jogadores e restantes elementos do Barcelona viram-se, assim, obrigados a recolher para dentro do túnel, em direção aos balneários, para fugir da fúria dos adeptos do Espanhol.

A organização da La Liga reagiu, através das redes sociais, aos acontecimentos do dérbi de Barcelona, garantindo que vai apurar responsabilidades do incidente:

"Sobre a invasão de campo do Espanhol-Barcelona, a La Liga já analisou, desde ontem, todas as imagens, com a colaboração do RCD Espanhol; identificará todos os responsáveis, para os impedir de voltar aos estádios; denunciará todos os acontecimentos às autoridades competentes.", anunciou a Liga Espanhola, através de uma publicação no Twitter.

O Espanhol pode, à luz destes acontecimentos, ser punido pelas autoridades espanholas através do pagamento de uma multa, da interdição de público nos encontros disputados em casa, ou de uma junção dos dois métodos.

O conjunto orientado por Luís Garcia ocupa a 19.ª e penúltima posição da La Liga, de despromoção à segunda divisão, com apenas quatro jogos para o final do campeonato.