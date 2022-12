Caos na Argentina: da mulher nua ao semáforo roubado

Os festejos da conquista do Campeonato do Mundo por parte da Argentina mobilizaram cerca de quatro milhões de pessoas em Buenos Aires, capital do país. Houve um pouco de tudo nas ruas, desde semáforos roubados, a pessoas com pulseira eletrónica e até a renomeação de uma avenida para o nome de Messi.

A vitória no Mundial 2022 levou os adeptos argentinos à loucura. Em Buenos Aires a maré de pessoas foi tanta que não se evitou que causassem alguns distúrbios. Os "hinchas", como são conhecidos, já tinham invadido o Obelisco, um dos monumentos principais da Argentina, mas há mais casos insólitos.

Um adepto tentou trepar uma construção de pedra, mas não correu muito bem.

Alguns adeptos arrancaram e arrastaram semáforos pelas ruas de Buenos Aires.

Cerca de 25 carros tiveram as rodas roubadas, enquanto os condutores esperavam pelo autocarro com os jogadores da Argentina.

Houve ainda pessoas que, embora estivessem com pulseira eletrónica, saíram à rua para celebrar.

Uma mulher despiu-se no meio de milhares de adeptos perto do monumento Obelisco.

Outro momento insólito foi o avançado Papu Gómez, quando estava no autocarro com outros jogadores da Argentina, ter atirado dinheiro para os adeptos.