Capitão da Guiné-Bissau falha estreia devido à covid-19

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Jonas Mendes, guarda-redes da Guiné-Bissau, testou positivo à covid-19, na chegada aos Camarões, e vai falhar o arranque da Taça das Nações Africanas, contra o Sudão.

Mendes, antigo jogador de Amora, Beira-Mar, Atlético, Vianense, Vizela, Salgueiros e Académico Viseu, realizou na quarta-feira um teste inconclusivo na chegada ao país anfitrião e foi colocado em isolamento. Na quinta-feira, após novos testes, foi confirmado que está infetado com o coronavírus, apesar de estar assintomático.

O guarda-redes de 32 anos, o mais experiente da equipa, com 50 internacionalizações, vai ter que cumprir pelo menos quatro dias de isolamento e, por isso, a Guiné-Bissau, que prepara a sua terceira participação na mais importante prova africana de seleções, não vai poder contar com o seu capitão na estreia frente ao Sudão, no grupo D, em 11 de janeiro, em Garoua.

O Egito, de Carlos Queiroz, e a Nigéria completam o agrupamento.