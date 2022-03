Capitão da Rússia é contra "qualquer guerra" e não compreende sanções aos atletas

Artem Dzyuba, capitão da seleção russa, respondeu esta quarta-feira a quem o tem censurado por se remeter ao silêncio após a invasão da Ucrânia. "Para todos os que se sentam em mansões em Inglaterra e dizem coisas nojentas: isso não nos ofende".

Nas redes sociais, o atacante do Zenit, rejeitou que o medo estivesse na origem de qualquer silêncio e relacionou a decisão por não se considerar "um especialista" na matéria. "Sou contra qualquer guerra. A guerra é assustadora. Mas também sou contra a agressão e o ódio humanos, que a cada dia ganham proporções transcendentes. Sou contra a discriminação com base na nacionalidade. Não tenho vergonha de ser russo. Tenho orgulho. E não entendo o porquê dos atletas terem de sofrer agora", destacou o jogador sobre as sanções que afetam os desportistas russos.

Por outro lado, criticou o que, na sua opinião, constitui uma dualidade de critérios que sucede quando outros países cometem irregularidades. "Sou contra duplos padrões. Pode fazer-se tudo, mas depois enforcam-nos como cães. Porque é que toda a gente fala sobre desporto fora da política, mas na primeira oportunidade quando se trata da Rússia, toda a gente esquece esse princípio? Mais uma vez, a guerra é assustadora. Em situações de stress, as pessoas mostram a sua essência, por vezes negativa. Quanta raiva já foi derramada sobre todos os russos, independentemente da sua posição e profissão? Aos milhares de pessoas que escrevem insultos e ameaças - entrem na fila!".

O ponta-de-lança termina a declaração com várias mensagens. "É estranho ouvir tudo isto de pessoas a quem a Rússia deu muito. Tudo isso só cria mais negatividade. A guerra terminará, mas as relações humanas permanecerão. E será impossível retroceder. Lembrem-se disso. E para todos aqueles que se sentam em mansões em Inglaterra e dizem coisas nojentas: isso não nos ofende. Nós entendemos tudo. Paz e amor a todos!", sublinhou.

O futebolista recebera duras criticas de colegas ucranianos que atuam no futebol inglês, casos de Yarmolenko (West Ham) e Mykolenko (Everton), por manter-se em silêncio desde o início dos ataques da Rússia contra a Ucrânia.