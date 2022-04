Capitão do Manchester United recebeu ameaça de bomba

O capitão e colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United Harry Maguire recebeu uma ameaça de bomba à sua casa na zona de Wilmslow, em Manchester, na manhã de quarta-feira. A ameaça foi levada a sério pelo defesa central, que reportou o caso às autoridades.

"Nas últimas 24 horas, o Harry Maguire recebeu uma séria ameaça à sua casa. Denunciou o caso à Polícia, que está agora a investigar a situação. A segurança da família e de toda a gente à sua volta é a prioridade para o Harry. vai continuar a preparar-se para o próximo jogo como é normal e não vai fazer mais comentários", referiu um porta-voz da Polícia de Cheshire à Sky Sports.

A força de segurança referiu, em comunicado, ter sido "chamada na sequência de uma denúncia de ameaça de bomba na zona de Wimslow". "Não houve nenhuma evacuação do local, mas, por precaução, os cães peritos em explosivos estiveram no local para analisar os jardins e as áreas circundantes", pode ler-se.