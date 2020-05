Capitão do Marítimo questiona condições para regresso da Liga portuguesa

Hoje às 19:45 Facebook

Edgar Costa utilizou as redes sociais para questionar o recomeço da Liga., no dia em que foram revelados casos de covid-19 em equipas da primeira divisão.

"E a nossa liga tem condições para recomeçar? E o estádio mais bonito de Portugal, que tem todas as condições para continuarmos a praticar o desporto rei? Sou jogador de futebol, mas antes de ser jogador de futebol sou um ser humano como todos", disse o capitão do Marítimo..

Edgar Costa aproveitou ainda para fazer referência à educação que passa diariamente ao filho e ressalvou que a família é o mais importante na vida. "Cresci como cresci e tive a educação que tive. Hoje em dia sou pai, mas a educação que dou ao meu filho sempre foi e sempre será saúde, o resto é o resto. Temos família, que é o mais importante de tudo", assinalou.

As declarações de Edgar Costa surgem no dia em que foram conhecidos cinco casos de covid-19 no Famalicão, horas depois de o Vitória, de Guimarães, ter anunciado três positivos ao novo coronavírus no plantel.