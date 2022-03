Capitão Reinaldo García renova até 2023 pelos dragões

JN Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Internacional argentino tem um currículo invejável com a camisola do F. C. Porto e promete continuar a dar o máximo de si para ajudar a equipa.

Reinaldo García renovou por um ano com o F. C. Porto. O capitão portista, de 39 anos, vê este momento "como um sonho" e deixa rasgados elogios a Pinto da Costa. "Todo o apoio que ele nos dá é fenomenal e com certeza vai continuar a fazê-lo. Quando é preciso que algo aconteça ou quando precisamos de alguma coisa, está sempre disposto a ajudar-nos", disse o internacional argentino, aos canais do clube.

O F. C. Porto foi o primeiro clube de Reinaldo García na Europa, ele que também alinhou pelos espanhóis do Liceo da Corunha e do Barcelona. Em 2015, decidiu voltar à Invicta, onde já conquistou oito campeonatos nacionais, seis Taças de Portugal, cinco Supertaças e uma Taça Intercontinental.

"Não é fácil estar num clube desta dimensão tanto tempo. É um sonho poder continuar a representar este emblema ao mais alto nível. Quero continuar a trabalhar, foi assim que cheguei aqui e é assim que quero prosseguir", referiu o hoquista, após firmar o novo vínculo, que o ligará aos dragões até 2023.