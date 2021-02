Capucho sai do Covilhã

JN Hoje às 15:06 Facebook

Equipa serrana estava há oito jogos sem vencer na Liga 2 e encontra-se na 16.ª posição. Derrota com o Cova da Piedade ditou a saída do treinador.

No final do jogo entre o Cova da Piedade e o Covilhã, por 1-0, Nuno Capucho fez fortes críticas à postura dos jogadores e disse que ia falar com a Direção do clube serrano, antevendo-se um desfecho de saída que acabou por ser formalizada esta terça-feira.

"Informamos que a partir de hoje, Nuno Capucho e a sua equipa técnica, deixam de pertencer à estrutura serrana. Agradecemos o profissionalismo de todos e enaltecemos o caráter. Desejamos muita sorte e sucessos profissionais", adiantou o Covilhã, em nota publicada no site.

Na véspera, Capucho foi particularmente duro com a equipa após a derrota. "Uma coisa é termos postura de querer e as coisas não saírem. Se for para isto, não posso estar longe da minha família. Vou ter de falar com o presidente. Se os jogadores não querem, não adianta estar aqui. Isto, para mim, não é futebol. Temos de dar tudo. Quando alguma coisa não está a acontecer, temos de tomar uma decisão", adiantou o treinador.