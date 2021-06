Carapaz mais forte na chegada ao alto de Leukerbad

Hoje às 17:56 Facebook

O equatoriano Richard Carapaz (INEOS) ganhou, esta quinta-feira, a quinta etapa da Volta à Suíça no alto de Leukerbad e assumiu a liderança da classificação geral, que estava na posse do holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

Carapaz foi o mais forte da tirada, que ligou Gstaad ao alto de Leukerbad, ao longo de 172 quilómetros, terminado com o tempo de 04:01:52 horas, batendo o dinamarquês Jacob Fuglsang (Astana), que chegou à meta com o mesmo tempo do vencedor.

O ciclista da INEOS assumiu também a liderança da geral, com 26 segundos de avanço sobre Fuglsang e 38 segundos para o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Rui Costa (UAE Emirates), único português em prova, cortou a meta no 15.º lugar e segue agora em 22.º na geral individual.

A sexta etapa vai ligar Andermatt a Disentis Sedrun, ao longo de 162 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria e novo final em alto.