Caravela afunda com reviravolta

Rio Ave somou quinto jogo consecutivo sem vencer após segunda parte desastrada frente ao Marítimo.

O Rio Ave voltou a não superar o ciclo negativo que atravessa, e somou, esta segunda-feira, o quinto jogo consecutivo sem vencer na Liga, afundando-se numa derrota, por 3-1, frente ao Marítimo, desperdiçando uma vantagem que detinha ao intervalo.

Os vila-condenses até entraram bem no desafio, e comandados pelo regressado capitão Tarantini foram criando oportunidades, frisando o ascendente com um golo oportuno de Diego Lopes, que quebrou jejum de quatro partidas sem marcar da equipa.

No entanto, no regresso do intervalo, os nortenhos enredaram-se num futebol previsível e inconsequente, que foi castigado com a reviravolta operada por Marítimo mais ambicioso, que num bis de Joel Tagueu, em menos de 13 minutos, liquidou as ambições do Rio Ave.