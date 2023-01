Cardiff começou a pagar ao Nantes a dívida por Emiliano Sala

JN Hoje às 09:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Futebolista argentino Emiliano Sala faleceu num acidente de avião, em 2019, depois de se ter transferido para o clube britânico Cardiff.

Quatro anos depois do trágico desaparecimento de Emiliano Sala, o Cardiff terá feito esta semana o primeiro pagamento pela transferência que devia ter acontecido em janeiro de 2019. Segundo a imprensa francesa, o Nantes recebeu nos últimos dias oito milhões de euros do clube galês, quase metade dos 17 milhões que a transferência devia ter custado.

A 21 de janeiro de 2019, Sala assinou pelo Cardiff e entrou num avião particular que o devia levar de França para a cidade galesa, mas um acidente levou o aparelho a despenhar-se no canal da Mancha, provocando a morte do futebolista e do piloto, David Ibbotson.

PUB

Atualmente a competir no Championship, segundo escalão do futebol inglês, o Cardiff decidiu, então, que não devia pagar o valor acordado e o Nantes avançou com um processo na FIFA, que acabou no Tribunal Arbitral do Desporto, com decisão favorável ao clube francês.

Em dezembro passado, perante a falta de qualquer pagamento, o Cardiff foi impedido de inscrever jogadores, o que terá ajudado a desbloquear o processo. O clube galês espera que, com os oito milhões agora pagos, possa ver levantado esse castigo, a fim de fazer contratações no mercado de inverno.