Cardinal e Erick Mendonça nos convocados de Portugal para Ronda de Elite de futsal

O pivot Cardinal e o fixo Erick Mendonça regressaram aos convocados da seleção portuguesa de futsal, esta quinta-feira divulgados, para a Ronda de Elite de apuramento para o Mundial 2020, numa lista encabeçada pelo capitão Ricardinho.

A convocatória do selecionador nacional, Jorge Braz, divulgada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), promove os regressos de Erick Mendonça e Cardinal, o único pivot chamado para os jogos com Letónia, Alemanha e República Checa, entre 24 e 27 de outubro, em Viseu.

Ambos tinham ficado de fora nos jogos de preparação com a Espanha, mas voltam agora aos eleitos para o arranque da qualificação para o Mundial da Lituânia, em 2020, na qual Portugal integra o grupo 8, defrontando a Letónia, em 24 de outubro, Alemanha, em 25, e República Checa, em 27.

Lista de 14 convocados

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Vítor Hugo (Sporting de Braga).

Fixos: André Coelho (Benfica), Erick Mendonça (Sporting), Fábio Cecílio (Benfica), João Matos (Sporting) e Nilson (Sporting de Braga).

Alas: Bruno Coelho (Benfica), Márcio (Sporting de Braga), Pany Varela (Sporting), Pedro Cary (Zaragoza, Esp), Ricardinho (Movistar, Esp) e Tiago Brito (Benfica).

Pivot: Cardinal (Sporting).